Песков: данные о базе беспилотников Финляндии у границ РФ нужно проверить

Информация в западной прессе о разворачиваемой на территории Финляндии базе беспилотников, необходимой для сбора разведывательной информации о российских объектах, все еще нуждается в проверке. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видеоролик корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале. Чиновник из Кремля пояснил, что подобная база в соседней стране представляет из себя элемент военной инфраструктуры, которую власти в Хельсинки обязывался не размещать у себя..
В момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это не что иное, как элементы военной инфраструктуры.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о "плане команды Трампа" по Украине.
Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН
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