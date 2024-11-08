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Песков: данные о базе беспилотников Финляндии у границ РФ нужно проверить

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В Кремле оценили обещания Хельсинки, данные мировому сообществу до вступления в НАТО.

Информация в западной прессе о разворачиваемой на территории Финляндии базе беспилотников, необходимой для сбора разведывательной информации о российских объектах, все еще нуждается в проверке. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видеоролик корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале.  Чиновник из Кремля пояснил, что подобная база в соседней стране представляет из себя элемент военной инфраструктуры, которую власти в Хельсинки обязывался не размещать у себя..

В момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это не что иное, как элементы военной инфраструктуры.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о "плане команды Трампа" по Украине.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: беспилотники, госграница, дмитрий песков, кремль, нато, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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