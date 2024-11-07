Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о "плане команды Трампа" по Украине

В Кремле указали на отсутствие конкретных предложений от Вашингтона.

Публикация иностранной газеты The Wall Street Journal с утверждениями о существовании якобы имеющегося у команды вновь избранного американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа мирного плана урегулирования украинского кризиса носит абстрактный характер. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Кремле таким образом прокомментировали материл издания. Ранее авторы СМИ уведомили читателей о стремлении администрации Белого дома остановить региональный конфликт между Москвой и Киевом по фронтовой линии. Для этого Вашингтон может предложить создать демилитаризованную зону и отложить вопрос о присоединении Украины к НАТО как минимум на 20 лет.

Там же все обезличенное. Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине. Публикации носят все более и более абстрактный характер. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дональд Трамп сделал вопрос об Украине одним из ключевых в ходе предвыборной кампании. Политик говорил о собственных планах в случае своей победы урегулировать конфликт еще до инаугурации, запланированной на январь 2025 года. После объявления первых результатов голосования в США, обращаясь к своим сторонникам с победной речью, Дональд Трамп заявил о намерении "остановить все войны".

Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь.

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