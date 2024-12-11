  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:43
131
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле отреагировали на отказ Еревана от помощи Москвы в переговорах с Баку

0 0

Россия готова помогать странам Южного Кавказа до момента финализации мирного соглашения.

Москва спокойно относится к тому, что Власти из Еревана больше не хотят посредничества в переговорах между Арменией и Азербайджаном, а также приветствует самостоятельные усилия сторон по мирному диалогу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что для российской стороны главным является стабилизация ситуации в регионе Южного Кавказа, а также создание на территории предсказуемости в целях дальнейшего сотрудничества между государствами.

На разных уровнях из Еревана мы слышали заявления, что нет необходимости в посредниках, а Ереван и Баку сами продолжат диалог до финализации. Мы будем приветствовать и самостоятельные усилия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков оценил слова Трампа о том, что Украина может стать частью России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: азербайджан, армения, дмитрий песков, кремль, переговоры, южный кавказ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии