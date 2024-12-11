В Кремле напомнили о желании жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины стать частью России.

Любое заявление может стать реальностью с вероятностью в 50 процентов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Москве оценили заявление американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, что Украина может "стать Россией в какой-то день". В Кремле указали, что тех люди, которые находились в опасности из-за киевского режима, стояли в очередях для того, чтобы проголосовать за вступление в состав России. Дмитрий Песков добавил, что во многом такая ситуация корреспондируется со словами лидера Белого дома.

Либо да, либо нет, большего я сказать не могу. Но то, что значительная часть Украины хочет стать Россией и она стала, это факт. Этот факт свершился на земле, в четырех новых регионах. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости