В Москву мог тайно прилететь спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Журналисты написали о том, что в российской столице приземлился частный самолёт Gulfstream, который связывают со Стивом Уиткоффом. Официального подтверждения информации о прибытии в Россию специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа по Ближнему Востоку не поступало. Мониторинговые системы говорят о том, что борт G650ER уже совершил посадку в Москве. По данным Flightradar, бизнес-джет сел около 10 утра во Внукове. Кремль не смог подтвердить присутствие внештатного представителя лидера Белого дома в стране. Напомним, что Стива Уиткоффа называют одним из архитекторов мирного урегулирования конфликта в Секторе Газа.

Песков вновь не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости