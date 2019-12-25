В Кремле отреагировали на информацию об объединении РФ и Белоруссии

Недавно с противоречивой информацией выступило агентство Bloomberg.

В Кремле опровергли информацию о том, что президенты РФ и Белоруссии обсуждали вопросы объединения двух стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко касались вопросов интеграции в рамках Союзного государства.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что в РФ прорабатываются варианты "оставления" Владимира Путина у власти после 2024 года. Одним из сценариев могло бы стать объединение РФ и Белоруссии в новое государство.

Ранее мы сообщали о том, что Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой. В "идеальной" ситуации Минск рассчитывает покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83-85% от мировой.