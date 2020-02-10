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В Белоруссии назвали "идеальную" цену на нефть из России

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Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой.

В понедельник, 10 февраля, Белоруссия определила "идеальную" цену на нефть из России. Об этом заявил  первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

В "идеальной" ситуации Минск рассчитывает  покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83-85% от мировой. Однако на прошедшей встрече в Сочи Путин заявил, что голубое топливо будут поставлять в Белоруссию по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

В итоге Минск заявил, что подписанных контрактов на поставку нефти из России нет. Белоруссия несмотря на договоренности с Россией намерена продолжить поиски поставщиков.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной.

Теги: минск, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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