В Белоруссии назвали "идеальную" цену на нефть из России

Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой.

В понедельник, 10 февраля, Белоруссия определила "идеальную" цену на нефть из России. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

В "идеальной" ситуации Минск рассчитывает покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83-85% от мировой. Однако на прошедшей встрече в Сочи Путин заявил, что голубое топливо будут поставлять в Белоруссию по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

В итоге Минск заявил, что подписанных контрактов на поставку нефти из России нет. Белоруссия несмотря на договоренности с Россией намерена продолжить поиски поставщиков.

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