В Кремле отметили невозможность официальных дискуссий о ядерных испытаниях

Дмитрий Песков прокомментировал предложение Маргариты Симоньян.

Москва не принимала решений о выходе из режима отказа от ядерных испытаний, так что дискуссии о ядерных испытаниях на официальном уровне невозможны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал инициативу главного редаткора RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян провести в атмосфере на высоте 100 километров над территорией Сибири ядерное испытание, которое не приведет к негативным последствиям для страны, но при этом послужить сдерживающим сигналом для коллективного Запада.

В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор. Поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что Симоньян в настоящее время не находится на государственной службе, "поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию".

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