Песков назвал рудиментом прошлого повышенное внимание к курсу доллара

В Кремле оценили зависимость рубля от иностранной валюты.

Центробанк и российское правительство полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, а чрезмерное внимание к колебанию курса американского доллара является "рудиментом прошлого". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 октября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Мы с вами все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя зависимыми. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что в текущий момент макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями регулятора и кабинета министров, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет. При этом на 3 октября курс доллара США в начале торгов на Московской бирже превышал 100 рублей впервые с 14 августа.

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