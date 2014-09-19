В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону

Дмитрий Песков оценил проект федерального бюджета, одобренного кабмином страны.

Повышение государственных расходов на оборону необходимо, так как Россия находится в условиях гибридной войны, развернутой против нее, дополнительно продолжается специальная военная операция. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на запрос СМИ оценить проект бюджета на следующий год, который предусматривает повышение оборонных расходов.

Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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