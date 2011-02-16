Песков переадресовал в Минобороны вопросы насчет участия кубинцев в СВО

В Кремле призвали обращаться к такими запросами в МО РФ.

В Кремле переадресовали в пресс-службы российского министерства по обороне вопросы насчет участия граждан Кубы в специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, - он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что США и Британия так или иначе причастны к теракту на "Северных потоках".

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