В Кремле оценили публикацию Сеймура Херша.

Теракт на российских трубопроводах "Северныый поток" и "Северный поток-2" так или иначе был организован властями США Великобританией, эти страны причастны к произошедшему. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 сентября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник оценил свежую публикацию американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по обстоятельствам подрывов объектов в Балтийском море.

Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле уточнили, что не столь значимо, кто именно там на каких "механических машинках печатал", а важно, что де-факто был совершен такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию.

Песков прокомментировал слова Хиллари Клинтон о "вине" Путина в расширении НАТО.

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