В Кремле напомнили об отказе Запада обсуждать гарантии безопасности.

В Кремле напомнили СМИ о решительном отказе стран коллективного Запада обсуждать гарантии безопасности для России. Таким образом власти прокомментировали заявление бывшего американского секретаря Хиллари Клинтон о "вине" российского лидера Владимира Путина в расширении НАТО. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия. то касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле уточнили, что бывшие международные союзники никак не отреагировали предложение Владимира Путина обсудить ситуацию и выйти на подписание некого документа о гарантиях безопасности. Ранее такой проект был подготовлен руководством в Москве. Дмитрий песков добавил, что после этого причины начала проведения специальной военной операции становятся понятны.

Песков заявил, что не располагает информацией о задержании Рубена Варданяна.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ