Песков заявил, что не располагает информацией о задержании Рубена Варданяна

В кремле оценили сообщения СМИ о задержании чиновника из Нагорного Карабаха.

Кремль не располагает информацией о задержании бывшего государственного министра из непризнанной республики Нагорный Карабах Рубена Варданяна на границе с Азербайджаном при его попытке выехать на территорию Гориса Сюникской области Армении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет. Дмитрий Песков,пресс-секретарь Кремля

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