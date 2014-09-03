Песков заявил, что не располагает информацией о задержании Рубена Варданяна

Кремль не располагает информацией о задержании бывшего государственного министра из непризнанной республики Нагорный Карабах Рубена Варданяна на границе с Азербайджаном при его попытке выехать на территорию Гориса Сюникской области Армении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.
Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет.
Дмитрий Песков,пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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