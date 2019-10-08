Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа о новом вооружении.

В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений с Белым Домом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако российские политики считают, что создали задел в технологическом превосходстве над Западом. Эта обеспеченность позволяет России сохранять паритет и не ввязываться в конфликт.

Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны цитируют спикера РИА Новости

Дипломат добавил, что Москва продолжает следить за действиями Вашингтона.Это касается новых военных разработок, обновления и модернизации боевых систем. Особое внимание уделено разработке и испытанию ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп рассказал о разработке новых вооружений.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The White House, CBN News, PBS NewsHour