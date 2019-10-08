В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений с Белым Домом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако российские политики считают, что создали задел в технологическом превосходстве над Западом. Эта обеспеченность позволяет России сохранять паритет и не ввязываться в конфликт.
Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны
цитируют спикера РИА Новости
Дипломат добавил, что Москва продолжает следить за действиями Вашингтона.Это касается новых военных разработок, обновления и модернизации боевых систем. Особое внимание уделено разработке и испытанию ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД.
Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп рассказал о разработке новых вооружений.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/The White House, CBN News, PBS NewsHour
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