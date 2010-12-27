Кремль: Россия в состоянии, не ввязываясь в гонку вооружений, обеспечить ядерный паритет

Россия не будет участвовать в гонке вооружений, но при этом сохранит ядерный паритет.

Кремль не будет участвовать в гонке вооружений, которая может начаться из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва сможет сохранить ядерный паритет и собственную безопасность и без этого. Песков напомнил, что ранее об этом заявлял и Владимир Путин. По мнению российских политиков именно паритет не позволит допустить начало большой мировой войны.

Напомним, что заявление о выходе из соглашения американские дипломаты сделали еще в начале 2019 года. Вашингтон обвинил Россию в нарушении обязательств. В Москве обвинили в этом же Белый дом и пообещали применить "зеркальные" меры воздействия. В начале марта президент России приостановил участие государства в программе. Согласно указу, страна не будет выполнять условия договора до тех пор, пока США не устранят допущенными ими нарушения протокола. Документ подписан в Государственной думе 30 мая и президентом России 3 июля. В конце того же месяца Америка объявила, что выходит из соглашения ДРСМД. С 31 июля действие программы прекращено и российской стороной.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поручил подготовить симметричный ответ на запуск новой ракеты США.

Фото: Piter.tv

