Путин поручил подготовить симметричный ответ на запуск новой ракеты США

Кроме того, президент России попросил министров оценить уровень угрозы нашей стране.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и профильным ведомствам оценить уровень угрозы, который создали США во время испытания новой ракеты. Кроме того, он попросил подготовить симметричный ответ на действия Америки. Об этом глава государства заявил на совещании Совета безопасности, пишет РБК.

В понедельник, 19 августа, США испытали ракету, способную поражать объекты на расстоянии, которое запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При испытании была использована пусковая установка МК-41. Российская сторона неоднократно отмечала, что размещение подобного вооружения США — грубое нарушение соглашения.

Президент заявил, что Москва не желает ввязываться в новую гонку вооружений. Сейчас Россия занимает "достаточно скромное" седьмое место в мире по затратам на оружие.

Ранее мы писали, что Евросоюз выступил против возвращения России в "Большую восьмерку".

Видео: YouTube / USA Military Channel, kremlin, Министерство Обороны