Трамп рассказал о разработке новых вооружений

Америке представят образцы в скором будущем.

Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения". Оружейные системы Америка может продемонстрировать уже в ближайшие дни. Однако не все модели будут презентованы публике. За следующие четыре-пять недель дипломаты решат, какие образцы представить общественности.

Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет

объяснил спикер

Глава страны добавил, что общественность даже не может представить уровень разработок. Такими словами Трамп описал будущие подводные лодки. Также обновлению подверглось и ядерное оружие. Президент США надеется, что государству никогда не придется их использовать.

Ранее Piter.tv писал о том, что США хочет выйти из Договора по открытому небу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

