Трамп рассказал о разработке новых вооружений

Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения". Оружейные системы Америка может продемонстрировать уже в ближайшие дни. Однако не все модели будут презентованы публике. За следующие четыре-пять недель дипломаты решат, какие образцы представить общественности.
Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет
объяснил спикер
Глава страны добавил, что общественность даже не может представить уровень разработок. Такими словами Трамп описал будущие подводные лодки. Также обновлению подверглось и ядерное оружие. Президент США надеется, что государству никогда не придется их использовать.
Ранее Piter.tv писал о том, что США хочет выйти из Договора по открытому небу.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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