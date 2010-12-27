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Трамп рассказал о разработке новых вооружений
Сегодня, 10:24
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lesjasap

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

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Америке представят образцы в скором будущем.

Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения". Оружейные системы Америка может продемонстрировать уже в ближайшие дни.  Однако не все модели будут презентованы публике. За следующие четыре-пять недель дипломаты решат, какие образцы представить общественности.

Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет
объяснил спикер

Глава страны добавил, что общественность даже не может представить уровень разработок. Такими словами Трамп описал будущие подводные лодки. Также обновлению подверглось и ядерное оружие. Президент США надеется, что государству никогда не придется их использовать.

Ранее Piter.tv писал о том, что США хочет выйти из Договора по открытому небу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: дональд трамп, новое вооружение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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