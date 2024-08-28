Дмитрий Песков прокомментировал постановление Владимира Зеленского.

Отказ киевского режима продлевать контракт на транзит российского природного газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что из-за подобного постановления лидерам региона придется переплачивать за топливо "гораздо больше", что сделает промышленность стран континента менее конкурентоспособной.

Безусловно, такое решение украинской стороны нанесет серьезный урон и интересам европейских потребителей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что о решении властей на Украине не продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит газа, которое истекает в конце 2024 года, объявил днем ранее Владимир Зеленский.

Песков назвал очевидной вину Киева в атаках на Курскую АЭС.

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