В Креме прокомментировали визит Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посещая Курскую атомную электростанцию ознакомился с последствиями украинских нападений по режимному объекту. Вина киевского режима в нагнетании атомной опасности очевидна для Москвы, хотя профильное ведомство ООН, "по понятным причинам", не может ее возложить официально на Украину. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается... Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия надеется, что у Дурова есть все возможности для правовой защиты.

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