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Песков: Россия надеется, что у Дурова есть все возможности для правовой защиты

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По его словам, Москва готова оказать предпринимателю необходимую помощь.

Россия надеется, что у задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова есть все возможности для правовой защиты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва готова оказать предпринимателю необходимую помощь. Он подчеркнул сложность ситуации тем, что Дуров также является гражданином Франции. Также Песков назвал серьезными обвинения в адрес задержанного.

Ранее Песков заявил, что ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, задержание, павел дуров, пресс-секретарь президента россии, франция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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