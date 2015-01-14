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Песков: ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции

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В Кремле оценили инфляцию в России.

Центральный банк и российское правительство принимают меры для того, чтобы снизить излишнюю инфляционную напряженность в стране. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник подтвердил сведения, что уровень инфляции сейчас фиксируется выше целевых показателей. Он ответил на вопрос СМИ о том, будут ли предприняты властями дополнительные меры по борьбе с инфляцией.

По итогам вчерашнего совещания в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, проект которого уже был подготовлен на момент совещания.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее на заседании кабинета министров, посвященного экономическим темам от 26 августа, президент указал на то, что динамика инфляции в стране не замедляется, а кредитование растет опережающими темпами.

В Кремле сообщили, что не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, инфляция, кремль, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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