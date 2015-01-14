В Кремле сообщили, что не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам

Дмитрий Песков отреагировал на недавний сбой в соцсетях.

Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам, поэтому сбои в работе социальных сетей на функционировании администрации не сказались. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 августа сделал официальный представитель при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Российский чиновник заметил, что надежность функционирования сайта главы государства была обеспечена специалистами, а онлайн-страница работала без перебоев.

Нет. По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что масштабный сбой зафиксирован 4 октября в работе WhatsApp и ряде других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема оказалась вызвана внутренней ошибкой инженеров компании при установке обновления. В связи с этим сотрудникам потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

Песков: Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости