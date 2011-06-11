Песков: Путин получает информацию о ходе СВО из первых рук

По его словам, это постоянная работа главы государства.

Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из первых рук. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это постоянная работа главы государства. В Кремле подчеркнули, что информация из первых рук "позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретном участке". Также Песков заявил, что Путин уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе спецоперации от тех, кто занимается ее ведением на поле.

Ранее Песков заявил, что атака на Курскую область не может остаться без ответа.

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