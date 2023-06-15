В Кремле оценили обещание артистов платить премии за подбитые танки Leopard

Дмитрий Песков оценил предложение звезд шоу-бизнеса по поддержке бойцов на СВО.

Официаьный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал проявлением патриотизма объявление рядом отечественных артистов и бизнесменов денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard немецкого производства и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенную на территории проведения специальной военной операции.

Это такие, патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежное вознаграждение за уничтоженные в ходе СВО немецкие танки Leopard. Данную инициативу поддержали артисты Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие звезды шоу-бизнеса. По мнению пресс-секретаря Кремля, речь идет о хорошем процессе, когда общество в стране поддерживает героев СВО. Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о том, что такие выплаты бойцам затруднены в организационном плане. Чиновник напомнил СМИ, что эта тема обсуждалась на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами.

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