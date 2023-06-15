Кремль назвал главные вопросы к новой приватизации в России

Дмитрий Песков оценил поддержку процесса приватизации имущества в стране.

Вопросы приватизации "всегда на повестке" у российской администрации, однако вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы это было рентабельно. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что стране важно "не разбазаривать государственное добро за бесценок". Имущество должно оказаться в таких руках, чтобы стать более прибыльным, эффективным, и способным сформировать новые рабочие места. По мнению пресс-секретаря Кремля, в экономическом блоке правительства России многие поддерживают идею приватизации.

Приватизация — она всегда является конечным результатом. Может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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