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Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

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Представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает осуществлять обстрелы с подконтрольных ему территорий.

России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы государства Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны на Украине, представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает осуществлять обстрелы с подконтрольных ему территорий. По его словам, необходимо отодвинуть военную инфраструктуру противника по мере того, как у Киева будет появляться более дальнобойное вооружение.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит фундамента для диалога с Киевом.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: безопасность, военная инфраструктура, дмитрий песков, пресс-секретарь президента, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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