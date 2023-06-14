Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

Представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает осуществлять обстрелы с подконтрольных ему территорий.

России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы государства Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны на Украине, представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает осуществлять обстрелы с подконтрольных ему территорий. По его словам, необходимо отодвинуть военную инфраструктуру противника по мере того, как у Киева будет появляться более дальнобойное вооружение.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит фундамента для диалога с Киевом.

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