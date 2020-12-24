Песков: Россия не видит фундамента для диалога с Киевом

Россия не видит фундамента для диалога с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, сейчас нет никаких предпосылок и договоренностей для переговоров Москвы и Киева. Песков перечислил несколько факторов, из-за которых украинская сторона отказывается от мирного урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что в число этих факторов входит "непозволенность киевскому режиму со стороны хозяев".
Ранее Песков назвал причину обвинений Запада в адрес России.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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