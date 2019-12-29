22 число не связано с днем рождения Владимира Ленина.

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию. Дмитрий Песков заявил, что дата 22 апреля никак не связана с днем рождения Владимира Ленина. Тем более, что эта памятная дата мало распространена для празднования по стране.

Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы прокомментировал спикер

Президент РФ согласился с аргументацией чиновников. Напомним, что к 22 числу уже закончится Великий пост, а Рамадан не успеет начаться.

Ранее Пескова спросили, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News