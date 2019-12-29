Пескова спросили, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о годовщине гибели Немцова.

Стало известно как Кремль будет отмечать годовщину убийства Бориса Немцова. Дмитрий песков рассказал журналистам, что никаких инициатив на данный счет не поступало. Событий по увековечению памяти погибшего не будет.

Напомним, что Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие осудило пятерых участников преступления на сроки от 11 до 20 лет. Песков добавил, что не располагает информацией о всех деталей проведенного расследования.

Ранее Кремль прокомментировал покушение на критикующего Кадырова из Европы блогера.

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