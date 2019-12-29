Делом займется полиция в Польше, если будет соответствующее заявление.

Кремль прокомментировал покушение на критикующего Кадырова из Европы блогера. Дмитрий Песков заявил, что данное событие не является важным для российской повестки дня. Пресс-секретарь Владимира Путина не считает, что в преступлении есть связь со словами блогера. Об этом заявили в "Интерфаксе".

Мы не склонны проводить такие параллели прокомментировал спикер

Песков добавил, что может лишь выразить сожаление в связи с произошедшим. Однако расследованием займутся польские коллеги, так как преступление произошло на их территории.

Ранее пострадавший Тумсо Абдурахманов негативно высказывался о политике главы Чечни.

Ранее в Париже прошел показ модной коллекции дочери Кадырова.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, ABU-SADDAM SHISHANI