Кремль прокомментировал покушение на критикующего Кадырова из Европы блогера. Дмитрий Песков заявил, что данное событие не является важным для российской повестки дня. Пресс-секретарь Владимира Путина не считает, что в преступлении есть связь со словами блогера. Об этом заявили в "Интерфаксе".
Мы не склонны проводить такие параллели
прокомментировал спикер
Песков добавил, что может лишь выразить сожаление в связи с произошедшим. Однако расследованием займутся польские коллеги, так как преступление произошло на их территории.
Ранее пострадавший Тумсо Абдурахманов негативно высказывался о политике главы Чечни.
Ранее в Париже прошел показ модной коллекции дочери Кадырова.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, ABU-SADDAM SHISHANI
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