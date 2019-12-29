В Париже прошел показ модной коллекции дочери Кадырова

Показ прошел в рамках фестиваля "Русские сезоны".

Дом моды Firdaws, который возглавляет дочь главы Чечни Айшат Кадырова, представил в Париже свою новую коллекцию "История любви". Показ прошел в рамках фестиваля "Русские сезоны". Об этом пишет ТАСС.

Всего на показе было представлено около 50 дизайнерских нарядов, выполненных из кашемира, кожи, шифона, расшитых бисером и дополнительными меховыми вставками. Модели из Австралии, Нидерландов, Франции, Китая, Найроби, Кении, России и других стран дефилировали под музыку чеченского симфонического оркестра. Показ состоялся в одном из старинных особняков недалеко от Елисейских полей.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя успех дочери, отметил, что это был не просто традиционный вечер моды, а рассказ о романтической любви. Гостями мероприятия стали представители мира французской моды, культуры и искусства.

Фестиваль "Русские сезоны" включает в себя гастроли российских творческих коллективов, выставки, спектакли, показы и шоу. Он проходит одновременно во Франции, Бельгии и Люксембурге.

Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей возможной отставке.

Фото: Instagram / art_study