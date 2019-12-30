Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей возможной отставке

Чеченский лидер заявил, что не получал должностей вне республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о возможной отставке. Политик заявил на совещании в Грозном 20 января, что ему не предлагали должностей за пределами республики.

Сам Кадыров подчеркнул, что не будет в них заинтересован, даже если должности появятся. Политик отметил, что не давал для подобных предложений повода, а карьеру хочет завершить на своей родине. Глава Чечни призвал не распространять слухи, а по поводу будущей должности после ухода с руководящего поста сказал, что видит себя в составе Консультативного совета ветеранов при главе Чечни. Туда он хочет войти как ветеран.

Ранее: Рамзан Кадыров временно передал полномочия главы Чечни.

Видео: Al Jazeera English, BBC News / YouTube