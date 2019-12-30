Рамзан Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Его полномочия временно будет исполнять председатель правительства Муслим Хучиев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности". Его полномочия временно будет исполнять председатель правительства Муслим Хучиев. Указ опубликован на сайте главы Республики.

Кадыров не выполняет свои обязанности в связи с нетрудоспособность с 13 января. Этим же числом подписано распоряжение.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал радиостанции "Говорит Москва", что не знал о данном решении, так как находится в Москве.

Ранее Кадыров высказался об убийстве иранского генерала Сулеймани.

Видео: YouTube/ Al Jazeera English, BBC News