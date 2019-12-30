Кадыров высказался об убийстве иранского генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Он считает, что действия американских военных могут вызвать непредсказуемые последствия на Ближнем Востоке. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
Кадыров заявил, что многие политики, включая чиновников ООН и других должностных лиц, осудили атаку Вашингтона. Также ситуацией озабочены в МИД России.
Напомним, авиаудар по международному аэропорту Багдада был совершен в ночь на 3 января. В результате атаки был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли еще десять человек.
В Пентагоне заявили, что нападение произошло по приказу президента США Дональда Трампа. Глава Америки назвал погибшего "террористом номер один в мире". Он заявил, что ликвидация Сулеймани поможет предотвратить, а не начать войну.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить всем, кто причастен к убийству генерала Касема Сулеймани.
Видео: YouTube / Al Jazeera English, BBC News, US Military Power
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