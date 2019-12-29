Клишас предложил дату голосования по поправкам в Конституцию

Голосовать будем между двумя праздниками

Предложение о дате голосования озвучили во время встречи рабочей группы по поправкам с президентом Путиным. Сенатор Андрей Клишас предложил день 22 апреля. Это среда.

Клишас отметил, что логика при выборе даты была достаточно простой.

- К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22 число. Это рабочий день, но мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днём.

Итоговую дату голосования должен назначит президент России своим указом.

Ранее в Конституцию предложили внести теизис о бережливом отношении к детям.