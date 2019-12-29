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Путин поддержал внесение в Конституцию тезиса о детях
Сегодня, 17:19
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matveyvn

Путин поддержал внесение в Конституцию тезиса о детях

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Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям. Об этом он рассказал на встрече с рабочей группой сегодня, 26 февраля.

- О детях у нас в Основном законе напрямую никогда не говорилось, но с учетом ситуации, о которой мы знаем, имея в виду наши демографические проблемы, мне кажется, это вполне обоснованно, - сказал Путин.

Предложение о детях высказала депутат Госдумы Ольга Баталина.

Президент считает, что бережное отношение к ребёнку это традиция народов России и закрепление его в Конституции будет оправданным.

Теги: дети, конституция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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