В Кремле не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО

Дмитрий Песков заметил, что официального заявления от Святого престола не поступало.

Российская администрация при президенте Владимире Путине не комментирует публикации журналистов о предложенном Папой Римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции (СВО), так как официальных заявлений непосредственно от Ватикана не было. Соответствующее заявление в рамках телефонного брифинга со СМИ сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в пятницу 6 апреля со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил журналистам о том, что Папа Римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в новых российских регионах, а также на Украине. Речь идет о режиме тишины на линии боевых действий с 9 апреля ради празднования католическими и православными верующими Пасхи и светлых недель.

В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ