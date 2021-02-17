Полуторагодовалый ребенок стал жертвой насилия со стороны матери.

В Красноярском крае завели второе дело из-за истязания матерью ребенка. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве рассказали, что из-за инцидента с несовершеннолетним главе Назаровского района и начальнику районной полиции внесены представления. Возбуждено дело о халатности. Ранее уголовное дело было возбуждено против местной жительницы, которая систематически издевалась над полуторагодовалым инвалидом из поселка Бор. Следствие полагает, что мальчика морили голодом.

Соседи нарушительницы рассказали, что женщина вместе с сожителем злоупотребляет алкоголем. Они добавили, что семья ведет асоциальный образ жизни, о чем они неоднократно заявляли полиции. В настоящее время ситуация находится под контролем детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Проверка правоохранительных органов показала, что системы профилактики района не предприняли своевременные меры по защите прав и законных интересов малолетних детей из вышеуказанной семьи. Из-за этого ребенок стал жертвой физического насилия.

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Фото и видео: Telegram/ОПЕР слил