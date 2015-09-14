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В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП
Сегодня, 8:07
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lesjasap

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП

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Трагедия произошла в Ачинском районе.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что смертельная автомобильная авария зафиксирована в Ачинском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

пресс-служба ГУ МВД по региону

Напомним, что трагедия произошла утром 18 мая на федеральной трассе "Сибирь". На участке дороги столкнулись легковой автомобиль Honda Civic и грузовой фургон. Жертвами ДТП считаются пятеро человек. Погибли водитель и пассажиры иномарки.

Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в больницу.


Фото: МВД по Красноярскому краю

Теги: ачинск, красноярский край
Категории: ДТП, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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