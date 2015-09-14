Трагедия произошла в Ачинском районе.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что смертельная автомобильная авария зафиксирована в Ачинском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). пресс-служба ГУ МВД по региону

Напомним, что трагедия произошла утром 18 мая на федеральной трассе "Сибирь". На участке дороги столкнулись легковой автомобиль Honda Civic и грузовой фургон. Жертвами ДТП считаются пятеро человек. Погибли водитель и пассажиры иномарки.

Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в больницу.



Фото: МВД по Красноярскому краю