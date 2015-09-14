Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в больницу

Глава Архангельской области рассказал о состоянии пострадавших при падении воздушного борта Robinson.

Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в областную больницу. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Александр Цыбульский. По информации от чиновника, травмированные после падения борта Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море находятся на госпитализации.

Сейчас ими занимаются врачи. Оба пациента - мужчины, одному из них 46, второму 47 лет. Врачи сообщили, что оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, они в сознании, дышат самостоятельно. Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области

Автор поста упомянул о том, что пациентам проводится диагностика состояния после крушения вертолета. После обследования медики приступят к лечению поступивших в больницу.

Фото: Telegram/Цыбульский