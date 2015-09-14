Honda столкнулась с грузовой фурой.

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек. Об этом сообщили сотрудники регионального управления МВД. По данным полиции, автомобиль Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу движения в Аннинском районе. После этого транспортное средство столкнулось с фурой на трассе "Сибирь".

Водитель Honda допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2747, который двигался во встречном направлении. пресс-служба МВД по региону

Известно, что погибли водитель и пассажиры легковушки. Машина направлялась из Ачинска в направлении города Боготол. В настоящее время определяются причины и обстоятельства аварии. На место инцидента находится глава краевого управления ГИБДД Алексей Членов.

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Видео: мвд.рф