В Киеве Toyota перевернулась, зацепив на дороге оборванные провода

Мужчина попытался убежать с места аварии. Когда его догнали полицейские, оказалось, что он пьян.

В Киеве легковушка наехала на оборванные провода троллейбусной линии. Незадолго до этого вспыхнула контактная сеть. Видео ДТП опубликовала пресс-служба патрульной службы Киева.

Водитель не заметил провод зацепился за него на скорости. Автомобиль Toyota поднялся в воздух, а затем завалился на бок. Мужчина попытался убежать с места аварии. Когда его догнали полицейские, оказалось, что он пьян.

Водитель утверждал, что за рулем находилась его жена, однако на кадрах с камеры видно, что женщина находилась на пассажирском сидении.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Видео: Facebook/Патрульна поліція Києва