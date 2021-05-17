Кроме того, в ближайшем будущем водителя ждет перспектива стать фигурантом еще и уголовного дела.

На 10 суток арестован водитель BMW, устроивший конфликт с подростком на тротуаре. Об этом сообщила

Как сообщалось ранее, 16 мая полицейскими Красногвардейского района был задержан 25-летний водитель, устроивший конфликт с подростком. Несовершеннолетний отказался пропускать автомобилиста, заехавшего на тротуар. Нарушитель был доставлен в полицию, где в отношении него составили сразу несколько административных протоколов, в том числе и по статье 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Суд избрал для него наказание в виде 10 суток административного ареста.

Кроме того, в ближайшем будущем водителя ждет перспектива стать фигурантом еще и уголовного дела.

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