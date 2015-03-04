Полиция Петербурга задержала водителя BMW, наехавшего на подростка за замечание

Водитель BMW ехал по тротуару.

Полиция Петербурга установила личность водителя BMW, устроившего конфликт с подростком на шоссе Революции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель BMW отказался пропускать подростка, заехав на тротуар. Также водитель угрожал юноше. По словам матери школьника, ее сын всё записывал на видео, но автохам вырвал из рук ее ребенка телефон и выбросил в кусты.

Нарушителем оказался 25-летний житель Красногвардейского района. Оказалось, что он не в первый раз нарушает ПДД, ранее был лишен водительских прав. В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов. Материалы дела переданы в суд.

Фото: Piter.tv