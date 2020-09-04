Школьник признал вину.

В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу. Об этом сообщили представители Следственного комитета России. По данным чиновников, в отношении несовершеннолетнего гражданина РФ возбуждено уголовное дело. На данный момент обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Следственными органами СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района заявление СК по региону

Россиянин будет проходить по статьям за подготовку террористического акта, прохождение обучения для осуществления теракта, незаконное хранение взрывчатых веществ, изготовление взрывных устройств.

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства.

Фото: Piter.tv