По данным оперативников, 11 из фигурантов имеют отношение к закрытой группе в соцсети.

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства. Об этом сообщается в пресс-релизе силового ведомства. По данным оперативников, подозреваемые собирались совершить преступления в учебных учреждениях, зданиях силовых структур и местах массового скопления народа.

В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений сообщение ФСБ России

В ведомстве заметили, что 11 фигурантов расследования относятся к закрытому интернет-сообществу в социальной сети. Преступные планы банды подтверждаются их дневниками, а также информации, находящейся в гаджетах. Найдены схемы нападений на различные объекты, инструкции по созданию зажигательных и взрывных устройств. Силовики изъяли четыре самодельные бомбы с поражающими элементами, оружие.

ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах.

Видео: ЦОС ФСБ