Преступники занимались модернизацией гражданского оружия в боевые образцы.

ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах. Об этом сообщили представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным чиновников, оперативники ликвидировали шесть подпольных мастерских, незаконно занимавшихся изготовлением и модернизацией оружия.

Оперативные мероприятия прошли в Крыму, Красноярском крае, Ленобласти, Подмосковье, Воронежской, Кемеровской, Ростовской, Свердловской и Томской областях. Жители данных регионов причастны к преступной схеме. Они восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия.

В ЦОС ФСБ рассказали, что из нелегального оборота силовики изъяли 83 единицы огнестрельного оружия. В список попали "АКС-74У", "АК-103" пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины "Мосина", Mauser, пистолеты и револьверы Glock, "Наган" и другое. Также изъяты гранаты, более пяти тысяч патронов, около 100 деталей оружия, пять глушителей и 150 штык-ножей.

ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России.