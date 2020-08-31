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ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

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Задержанные причастны к работе преступной группы, членов которой ранее уже осудили за финансирование ИГ.

ФСБ задержала финансистов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в пяти регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержания проходили при содействии СК, МВД, Росфинмониторинга и Росгвардии. Законспирированная ячейка действовала на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Её члены собирали и переправляли деньги на деятельность запрещённой в России ИГИЛ.

Задержанные причастны к работе преступной группы, членов которой ранее уже осудили за финансирование ИГ.

Ранее ФСБ разоблачила украинского шпиона в РВСН.

Видео: ЦОС ФСБ

Теги: задержание, игил, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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