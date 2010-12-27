В Красноярском крае дедушка надругался над 5-летней внучкой

В деревне Александровка Большеулуйского района Красноярского края 41-летний местный житель надругался над 5-летней внучкой.
Следствием установлено, что осенью 2018 года мужчина совершил "иные действия сексуального характера" в отношении 5-летней внучки своей сожительницы, которая приехала погостить к бабушке. О произошедшем ребенок рассказал маме только спустя месяц, после того как ребенка забрали домой.
В ходе следствия мужчина был задержан. Вину свою мужчина не признал. Суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
СУ СК РФ по Красноярскому краю
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Фото: pixabay
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